Dagelijks dodental in Verenigde Staten loopt op

In de VS zijn in de afgelopen 24 uur 1.536 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt de Johns Hopkins University. De afgelopen dagen nam het aantal sterfgevallen in de VS juist af. Zondag overleden er 820 mensen en maandag 759.



Het totale aantal sterfgevallen is opgelopen tot 91.845. Hiermee is de VS het land met het grootste aantal doden.