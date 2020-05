RIVM praat Tweede Kamer bij in technische briefing

Kindertelefoon krijgt dubbel zoveel telefoontjes over seksueel overschrijdend gedrag op internet

Het aantal gesprekken dat De Kindertelefoon voert over online seksueel grensoverschrijdend gedrag is verdubbeld sinds de scholen gesloten zijn in verband met de coronacrisis, meldt de telefonische hulpdienst vandaag.



Ook ziet De Kindertelefoon dat het onderwerp sexting sindsdien 30 procent vaker aan bod komt ten opzichte van voor de schoolsluiting. De afgelopen periode ontving de telefoondienst circa 1.500 telefoontjes per dag.



Volgens De Kindertelefoon zeggen de kinderen bijvoorbeeld dat zij bedreigd of gechanteerd worden op basis van gedeelde foto's of filmpjes of juist ongewild beeldmateriaal ontvangen.



Bij De Kindertelefoon kunnen kinderen van 8 tot 18 jaar gratis en vertrouwelijk praten over allerlei onderwerpen, die ze niet kunnen of willen bespreken met hun eigen omgeving.