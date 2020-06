Stef Blok: 'Nog paar honderd Nederlanders vast in Marokko'

Van de drieduizend Nederlanders die sinds het begin van de coronacrisis in Marokko zijn gestrand, zijn er nog een paar honderd over, zo zegt minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok woensdagavond in het televisieprogramma Op1.



Inmiddels zijn er zeven repatriëringsvluchten georganiseerd om gestrande Nederlanders terug naar huis te krijgen. "Van de oorspronkelijke groep zijn er nog een paar honderd over", zegt Blok. Ook die zullen door het ministerie van Buitenlandse Zaken worden opgehaald. "We organiseren ook vlucht acht, negen en tien", verzekert Blok.



Het kabinet gaat Nederlanders die vanwege coronamaatregelen in het buitenland vast komen te zitten niet repatriëren. "Reisadviezen buiten Europa blijven code oranje. Dat betekent alleen reizen als het echt niet anders kan", zei Rutte woensdagavond tijdens een persconferentie, waarin hij de laatste coronamaatregelen toelichtte. Dat geldt dus niet voor de paar honderd mensen die nu nog in Marokko zijn.



De reden dat zo veel Nederlanders vast kwamen te zitten in Marokko, is dat het Noord-Afrikaanse land verregaande maatregelen nam om het coronavirus tegen te gaan.