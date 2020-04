Aantal besmettingen in Duitsland passeert 100.000

Het aantal bevestigde coronavirusinfecties in Duitsland steeg in de afgelopen 24 uur met 4.003 tot 103.228, meldt het Robert Koch-Insti­tut, het Duitse equivalent van het RIVM zojuist. Het is de tweede dag op rij dat het aantal besmettingen in het land is gestegen, terwijl daarvoor juist een daling was te zien.



Het dodental in Duitsland is met 254 gestegen tot 1.861. Gisteren kwamen er 173 nieuwe sterfgevallen bij.