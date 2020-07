In De Telegraaf uitten artsen van het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis donderdag hun zorgen om de forse afname van verwijzingen van kankerpatiënten. Bij alle kankerspecialismen was er in de maand mei een gemiddelde terugloop van meer dan 30 procent. Vooral bij huidkanker was de afname groot: daar werden in mei 49 procent minder verwijzingen genoteerd dan een jaar ervoor."Mensen zijn kennelijk nog steeds bang in verband met corona om naar de huisarts te gaan. Maar het is nu echt veilig om te gaan!", aldus internist-oncoloog Emile Voest van het ziekenhuis tegen de krant.