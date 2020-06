De Jonge: in de toekomst makkelijker opschalen

De Jonge zegt dat er moet worden gekeken naar de mogelijkheid om de capaciteit op de intensive care in de toekomst makkelijker op te schalen, zonder dat de reguliere zorg daaronder lijdt.



"Als de druk echt toeneemt, dan is er ook altijd wel weer heel veel meer mogelijk. Eerst was vijftienhonderd (ic-bedden) echt de max. en hoger dan dat konden we echt niet. Toen bleek dat het opschalen naar 2.400 toch ook kon. In de max. hebben we er eigenlijk negentienhonderd nodig gehad. De les daarvan is dat je niet lege bedden moet klaarzetten, ook naar de toekomst toe niet, maar dat je met name moet kijken 'hoe kan je zo flexibel mogelijk opschalen op een manier waarop je niet de hele reguliere zorg plat hoeft te leggen?', want dat is wel heel ingrijpend geweest", aldus De Jonge.