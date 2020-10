Aantal COVID-patiënten in ziekenhuizen toegenomen met 121



Het aantal COVID-19-patiënten dat in Nederland in het ziekenhuis is opgenomen, is dinsdag met 121 toegenomen. Het aantal mensen dat na een coronabesmetting in het ziekenhuis is opgenomen, maar niet op de intensive care ligt, is toegenomen met 81. Het aantal mensen op de intensive care is met 40 toegenomen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg noemt het een "forse stijging". "Het aantal COVID-patiënten is in drie dagen met 18 procent toegenomen. De verwachting is dat het aantal ziekenhuisopnames in de komende dagen verder zal stijgen, de druk op de ziekenhuizen neemt daarmee verder toe," aldus Kuipers.



In totaal zijn er in de afgelopen 24 uur 252 nieuwe ziekenhuisopnames van COVID-19-patiënten gemeld.