Bretonse variant nog niet opgedoken in Nederland

Een nieuwe variant van het coronavirus die in Frankrijk is opgedoken, is in Nederland nog niet gesignaleerd. Over deze mutant bestaan zorgen in Frankrijk, omdat coronatesten hem niet altijd goed lijken te detecteren. Het RIVM verwacht dat de PCR-testen die in Nederland worden gebruikt dat wel kunnen. "Het is mogelijk wel zo dat deze variant minder goed wordt opgepikt met een monster van het wattenstaafje in de neus", aldus het instituut.



Volgens het RIVM lijkt het erop dat de 'Bretonse variant', zoals hij ook wel wordt genoemd, zich niet of minder in de neus nestelt, maar vooral dieper in de luchtwegen.



De variant is aangetroffen bij acht mensen in Bretagne. Zij hadden aanvankelijk een negatief testresultaat gekregen. Pas bij nader genetisch onderzoek van de testmonsters in een ziekenhuis bleek dat deze mensen wel degelijk besmet waren.



"Het is nog niet duidelijk hoe de test is afgenomen. In de neus, de keel of, zoals in Nederland, beide", aldus het RIVM. Het instituut schat op basis van de eerste informatie in dat deze variant niet besmettelijker of ziekmakender is dan andere.