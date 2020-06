Reproductiegetal in Duitsland fors gestegen

Het Duitse reproductiegetal, dat toont hoeveel personen één coronapatiënt gemiddeld besmet, is fors gestegen naar 1,79, meldt het Robert Koch Instituut (RKI) vanavond. Dat getal, dat het RKI dagelijks bekendmaakt in Duitsland, lag gisteren nog op 1,06.



Een reproductiegetal, of 'r', van minder dan 1 is nodig om het virus beheersbaar te houden. R=1,79 betekent dat honderd coronapatiënten 179 anderen infecteren.



In Duitsland is het aantal vastgestelde besmettingen de afgelopen 24 uur toegenomen met 687. Dat zijn er 86 meer dan gisteren, toen er 601 nieuwe besmettingsgevallen werden gemeld. In totaal zijn er nu 189.822 besmettingen vastgesteld. Het totaal aantal doden is naar beneden bijgesteld van 8.883 naar 8.882. Er is geen reden gegeven voor de aanpassing.