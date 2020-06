RIVM meldt drie ziekenhuisopnames en vijf sterfgevallen

1,4 procent van Nederlandse coronatesten sinds 1 juni positief

De GGD's hebben tussen 1 juni en 22 juni (9.30 uur) in totaal 179.259 coronatesten afgenomen. Van de 169.227 resultaten die al bekend zijn, waren er 2.357 positief. Dat is 1,4 procent, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).



Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Het RIVM meldt dat het percentage positieve uitslagen sinds die dag afneemt. "In week 23 was 2 procent van de testen positief voor het coronavirus, in week 24 was dit 1,5 procent en in week 25 was het percentage positieve testen 0,9 procent."



Het RIVM meldt ook dat deze maand in totaal 12.793 medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang zijn getest. Ongeveer negenhonderd resultaten zijn nog niet bekend. Voor de andere uitslagen geldt dat 0,6 procent positief was.