RIVM meldt 5.380 besmettingen, meer dan gemiddeld (4.775)

GGD heropent enkele prik- en testlocaties nu de storm is gaan liggen



Op meerdere plekken in het land sloten de GGD'en donderdag test- en priklocaties vanwege de storm. In de loop van de middag is een aantal weer opengegaan, nadat het hoogtepunt van de storm achter de rug was.



Onder andere sloot de test- en vaccinatielocatie op Schiphol voor een aantal uren. De testlocaties Ahoy en Rotterdam The Hague Airport gingen ook korte tijd dicht. In Eindhoven sloot de XL-teststraat tijdelijk, zo laten de lokale afdelingen van de GGD weten.





In de regio Rotterdam zijn verder de testlocaties in Kralingse Zoom en Nissewaard gesloten. Ook is de testlocatie in Hilversum dicht. In de regio Utrecht is de testlocatie in Woerden gesloten en die van Zaandam blijft in ieder geval de hele dag dicht.



Andere locaties blijven de hele dag dicht, zoals de testlocatie van Zaandam. Mensen die een afspraak hadden in de teststraat in Vlissingen, kunnen zich in Goes laten testen. In Zeeland ging de teststraat uit voorzorg dicht.