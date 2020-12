RIVM meldt 4.073 positieve coronatests dinsdag

85 procent van winkelend Black Friday-publiek in Maastricht komt uit Wallonië

Van het winkelend publiek dat afgelopen zaterdag in Maastricht inkopen deed, kwam 85 procent uit het Franstalige deel van België. Dat zei burgemeester Annemarie Penn-te Strake dinsdag. Ze heeft de burgemeester van Luik in een brief verzocht mensen op te roepen niet in Maastricht te komen winkelen.



Zondag was het vanwege Black Friday-aanbiedingen zo druk in de stad, dat de burgemeester overwoog de winkels eerder te sluiten.



Maandag riep burgemeester Marino Keulen van de Belgische grensplaats Lanaken de Nederlandse gemeente op funshoppende Belgen op de bon te slingeren wegens een schending van de coronamaatregelen. Maar Penn ziet dat niet zitten, omdat er volgens haar te weinig capaciteit is. Zo waren er afgelopen zondag slechts zes handhavers in de stad. "En dat zijn er al meer dan normaal", zei de burgemeester. "Het is heel onrechtvaardig als je er twintig van de tienduizend pakt." Volgens haar ontbreekt dan een waarschuwende werking.



De stad gaat naast de boa's en zogenoemde hospitality guides nu extra beveiligers inzetten. De gidsen zijn vriendelijk en uitnodigend, maar de beveiligers "staan er steviger met hun pakje aan", aldus Penn. "Soms moet je een beetje meer je tanden laten zien, duidelijk maken dat dit niet kan", zei ze over de mensenmassa's in met name de twee grote Maastrichtse winkelstraten: de Kleine Straat en Grote Staat.