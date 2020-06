RIVM meldt drie sterfgevallen en zes ziekenhuisopnames

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen 24 uur drie meldingen ontvangen over personen die zijn overleden aan COVID-19. Het dodental stijgt daarmee naar 6.103. Het aantal meldingen van ziekenhuisopnames is met zes gestegen naar 11.868. Het RIVM meldt ook dat 96 personen positief zijn getest op het virus. In totaal 50.005 personen zijn of waren besmet. Het gaat hierbij alleen om de bevestigde besmettingen. Voor 1 juni kon niet iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus.



Ook laat het RIVM weten vanaf 1 juli te stoppen met de dagelijks updates over het coronavirus. Die werden op 2 maart in het leven geroepen nadat de eerste besmettingen in Nederland aan het licht waren gekomen. "We stappen over op een wekelijkse update. Deze wekelijkse update plaatsen we elke dinsdag om 14.00 uur. Op 7 juli verschijnt de eerste wekelijkse update."