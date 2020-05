Ziekenhuizen in zuidwesten van Nederland starten reguliere zorg gefaseerd weer op

Ziekenhuizen in het zuidwesten van Nederland gaan de reguliere zorg vanaf woensdag 6 mei gefaseerd weer opstarten, bevestigt een woordvoerder van het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem. Het gaat om onder meer de ziekenhuizen in de regio Rotterdam, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem en ziekenhuizen in Zeeland.



Per ziekenhuis kan de aanpak voor de gefaseerde hervatting van de zorg verschillen. In het Beatrix Ziekenhuis wordt de zorg in de poliklinieken weer gedeeltelijk hervat. Zo gaan de klinieken voor een derde weer open en een derde van de zorg wordt voorlopig via beeldbellen gedaan. Het overige deel van de zorg in de poliklinieken wordt nog niet hervat. De ziekenhuizen gaan eerste bekijken hoe het gefaseerd hervatten van de zorg verloopt, voordat ook andere afdelingen weer opstarten.



In de ziekenhuizen zijn aanpassingen gemaakt om er voor te zorgen dat de zorg voor coronapatiënten en de zorg voor de overige patiënten gescheiden is. Zo worden onder meer de wachtruimtes van elkaar gescheiden.