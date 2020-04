'Piek begint zich af te tekenen, maar België is nog niet uit gevarenzone'

In het afgelopen etmaal zijn er in België 205 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus geregistreerd, waarmee het totale aantal geregistreerde dodelijke slachtoffers op 2.240 komt.



Voor het eerst sinds de uitbraak bij onze zuiderburen is er sprake van een daling van het totale aantal patiënten met het coronavirus in de ziekenhuizen. Het aantal mensen dat op een intensivecareafdeling werd opgenomen en/of beademd moest worden steeg nog wel licht.



"We zijn nog niet uit de gevarenzone", waarschuwde viroloog Steven Van Gucht tijdens de dagelijkse briefing van het crisisteam van de Belgische overheid. Volgens hem lijkt de piek van de epidemie wel steeds beter zichtbaar te worden. Van Gucht zei ook dat de situatie in woonzorgcentra nog steeds "precair" is en riep Belgen die nog beschermende maskers hebben liggen op die bij een zorginstelling in hun buurt af te geven.