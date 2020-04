Recordaantal sterfgevallen in Verenigde Staten

Het aantal overleden coronapatiënten in de Verenigde Staten is met 865 personen gestegen naar 3.873, meldt de Johns Hopkins University. Dat is een recordaantal nieuwe sterfgevallen. In de stad New York, het epicentrum van het virus, zijn al meer dan duizend mensen overleden.



Het aantal vastgestelde besmettingen ligt op 188.172. Daarmee is de VS het land met het hoogste aantal besmettingen wereldwijd.



De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS rekening moet houden met 100.000 tot 240.000 doden, zelfs als iedereen zich aan de sociale onthouding houdt. Zonder de maatregelen zouden er volgens gezondheidsexperts mogelijk zelfs miljoenen doden vallen.



Trump drong er tijdens een persconferentie nogmaals op aan dat Amerikanen zich de komende dertig dagen aan de richtlijnen rondom sociale onthouding moeten blijven houden. "Het is een kwestie van leven of dood", zei hij.