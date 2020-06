RIVM-baas Van Dissel praat Tweede Kamer bij

Persconferentie over coronamaatregelen trekt 3,4 miljoen televisiekijkers

3,4 miljoen televisiekijkers hebben volgens Stichting KijkOnderzoek gisteren de persconferentie van het kabinet over de nieuwe coronamaatregelen gezien. De persconferentie was het best bekeken televisieprogramma van de dag.



De laatste persconferentie voor het zomerreces werd door de NPO, RTL en SBS uitgezonden en trok ruim twee miljoen televisiekijkers minder dan de persconferentie van 19 mei over de coronacrisis. 2.343.000 televisiekijkers keken via NPO1, 864.000 via RTL 4 en 228.000 via SBS6.