Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIMV), zei afgelopen donderdag in de Tweede Kamer op basis van voorlopige onderzoeksresultaten dat ongeveer 3 procent van de bloeddonoren antistoffen tegen het coronavirus heeft aangemaakt.Via ons reactieplatform NUjij kregen we meerdere vragen over het onderzoek waar deze uitspraak op gebaseerd is. Lezers vroegen zich af of het wel representatief en betrouwbaar is. In dit artikel legt NU.nl uit hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd.