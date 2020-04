Het dodental in de Verenigde Staten als gevolg van het coronavirus is woensdag opgelopen met 2.371. Nog niet eerder zijn er dagelijks zo veel doden gemeld. President Donald Trump merkte in zijn dagelijks persbriefing echter op dat de cijfers laten zien dat de besmettingspiek voorbij lijkt te zijn.In het land zijn inmiddels meer dan 30.800 mensen overleden aan COVID-19. Het eerste dodelijke slachtoffer in de Verenigde Staten viel op 29 februari. Het duurde 38 dagen tot de 10.000 werd bereikt. Negen dagen later werd de grens van 30.000 overschreden.In de zwaarst getroffen staat New York is het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt voor de tweede achtereenvolgende dag afgenomen. Gouverneur Andrew Cuomo ziet dat als een teken dat ze grip krijgen op de uitbraak en het ergste achter de rug lijkt. New York stuurt inmiddels beademingsapparatuur naar andere staten.