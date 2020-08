RIVM brieft Tweede Kamer

Het woord is nu aan Roelofje Klazina Dik-Faber namens de ChristenUnie. Zij vraagt zich af of het Outbreak Management Team heeft nagedacht over het implementeren van een of meerdere verplichte coronatests, voor reizigers naar het buitenland. Mogelijk kan een dergelijke structuur worden opgezet in samenwerking met andere landen, aldus Dik-Faber.



Van Dissel zegt dat het OMT heel graag die controles wil hebben, om meer te weten over de risico's van de reizigers. "Eigenlijk moet er vanuit de wetenschap een risicoprofiel opgesteld worden: sommige reizigers gaan namelijk alleen op familiebezoek, of afgezonderd vakantie vieren in een huisje."



De screening met een risicoprofiel zou mensen met een hoog risico van besmettelijkheid er in een vroeg stadium kunnen vinden. Echter is het hele proces juridisch zeer complex.