Pfizer: Proefprogramma coronavaccin in vier staten VS

Farmaceut Pfizer gaat een experimenteel programma in vier Amerikaanse staten uitvoeren met als doel de plannen voor het bezorgen en distribueren van coronavaccins te verfijnen, maakte het bedrijf maandag bekend. Het programma wordt uitgevoerd in de staten Rhode Island, Texas, New Mexico en Tennessee.



De vier staten zijn uitgekozen vanwege hun verschillende omvang in oppervlakte, bevolkingsaantal en inentingssysteem, aldus de farmaceut. Pfizer benadrukt in de verklaring dat de staten, ondanks dat zij meedoen aan het programma, niet eerder op grote schaal vaccins gaan ontvangen. Ook andere eventuele voorkeursbehandelingen vallen de vier staten niet ten deel.



Vorige week maandag werd bekend dat uit vroege onderzoeksdata is gebleken dat het Pfizer-vaccin in 90 procent van de gevallen effectief was in het voorkomen van een coronabesmetting. Pfizer ontwikkelde het vaccin samen met het Duitse biotechbedrijf BioNTech en verwacht volgend jaar 1,3 miljard vaccins te produceren.