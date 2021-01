Rijksrecherche onderzoekt lek van OMT-advies

Honderden arrestaties bij coronademonstratie in Brussel

Bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen van de Belgische overheid in Brussel zijn zondag zo'n tweehonderd arrestaties verricht, bevestigt een politiewoordvoerder. In de buurt van Station Brussel-Centraal, Station Brussel-Noord en bij het Atomium en de Kunstberg is een grote politiemacht op de been.



Betogers willen daar demonstreren tegen de coronamaatregelen, maar de politie heeft beide protestacties verboden. Op sociale media werd alsnog opgeroepen om naar de Belgische hoofdstad te komen. Onder de arrestanten zijn veel voetbalhooligans.



Om ontsporingen of rellen te voorkomen, is de politie daarom massaal aanwezig. Honderden agenten van de oproerpolitie en tientallen ME-busjes zijn uitgerukt voor de protesten. Op het Centraal Station wordt meteen overgegaan tot controles. "Vooral aan het Centraal Station zien we dat er toch een aantal mensen op afgekomen zijn. Aan de Heizel bleef dat zeer beperkt, en wie daar opduikt raden we af om er te blijven", aldus de politiewoordvoerder.



Wie toch in de buurt van Brussel-Centraal blijft hangen of niet wil weggaan, loopt het risico gearresteerd te worden. De politie wil vermijden dat mensen samenkomen om alsnog te betogen.



Vorige zondag werd op de Brusselse Kunstberg een betoging tegen klassenjustitie verboden. Die demonstratie werd relatief goed bezocht. De politie gedoogde de betoging toen, maar nadien liep die uit de hand en werd er massaal overgegaan tot arrestaties.