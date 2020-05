Het aantal meldingen van WhatsApp-fraude is de afgelopen maanden flink toegenomen, bevestigt de Fraudehelpdesk aan NU.nl na berichtgeving door de NOS. In de eerste vier maanden van 2020 kwamen ruim 3.500 meldingen binnen. In 2019 waren dat er in totaal 2.663. De meeste slachtoffers zijn zestig jaar of ouder.Hoe het komt dat deze vorm van fraude zo explosief toeneemt, is niet te onderzoeken,een woordvoerder van de Fraudehelpdesk. "Maar een verklaring zou kunnen zijn dat er in deze tijd sprake is van minder persoonlijk contact. Mensen die minder gewend zijn om te appen gaan nu ook met sociale media aan de gang."