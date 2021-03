Reproductiegetal ligt volgens De Jonge onder de 1

Een journalist van het Nederlands Dagblad vraagt zich af in hoeverre verpleeghuizen over de verdere versoepelingen kunnen beslissen. De Jonge zegt dat hij "graag" ziet dat de verpleeghuizen dit zelf bepalen.



"Als we nu zomaar zouden zeggen: we zetten de deuren helemaal open, dan brengen we een aantal mensen in gevaar. Niettemin kan er natuurlijk weer meer in verpleeghuizen. De bewoners zijn goeddeels gevaccineerd, medewerkers ook en partners van inwoners vaak ook. De eerste stap die we vanavond samen zetten, is dat de bubbel van drie straks niet meer hoeft. Er kunnen meerdere bezoekers gedurende de week komen." Het aantal bezoekers per dag wordt verhoogd naar twee.



Het is nog gissen welke versoepelingen straks mogelijk zijn. Daarover wordt nog overlegd met experts, zo herhaalt De Jonge zijn uitspraak van eerder op de avond. Maar hoe die versoepelingen er precies gaan uitzien, is aan de locaties zelf.