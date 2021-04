Reproductiegetal daalt naar net onder de 1

Kabinet steekt 52 miljoen euro in bestrijding coronavirus in ontwikkelingslanden

Het demissionaire kabinet steekt dit jaar nog eens 52 miljoen euro in het bestrijden van het coronavirus in ontwikkelingslanden. Daarvan is 40 miljoen euro bestemd voor de aanschaf van vaccins en 12 miljoen om die vaccins te verspreiden en toe te dienen.



Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft dat vrijdag bekendgemaakt tijdens de virtuele vergadering van de Wereldbank in Washington. Volgens de minister is ook schuldverlichting belangrijk, omdat deze landen dan meer armslag krijgen om zich te richten op de gezondheidszorg. Daar steekt het demissionaire kabinet 20 miljoen euro in.



"Het is heel belangrijk dat we het coronavirus niet alleen in Nederland maar wereldwijd bestrijden. Met deze bijdrage helpen we de vaccinatiecampagne in ontwikkelingslanden. Dat is goed voor hun economie, maar het verkleint ook de kans op nieuwe varianten van het virus. We zijn pas veilig als we wereldwijd veilig zijn", zegt Kaag.



Vorig jaar stelde Nederland 35 miljoen euro beschikbaar, met name voor vaccins en coronatesten.