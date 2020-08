Reisadvies Marokko blijft staan op oranje

Het is nog steeds lastig om na te gaan of iemand in het verleden het coronavirus heeft gehad. De antistoffentest, de meest geschikte test hiervoor, heeft belangrijke beperkingen. In sommige gevallen kan zo'n test een huisarts wel helpen bij het vinden van de oorzaak van langdurige klachten.Huisartsen krijgen van patiënten met enige regelmaat de vraag of ze geen test kunnen ondergaan waarmee kan worden aangetoond of ze in het verleden het coronavirus hebben gehad. Dat vertelt Stijn van den Broek, woordvoerder bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en huisarts. De NHG raadt het doen van dit soort testen in het algemeen af. Voor mensen met langdurige klachten die mogelijk veroorzaakt zijn door het coronavirus, vragen huisartsen soms wel een antistoffentest aan.Antistoffen zijn onderdeel van je immuunsysteem. Sommige antistoffen helpen voorkomen dat een virus je ziek maakt. Antistoffen zijn in het algemeen alleen werkzaam tegen één specifiek virus.Als je ziek wordt door het coronavirus, dan is het mogelijk dat je lichaam vervolgens antistoffen tegen dit coronavirus aanmaakt. Met een antistoffentest probeer je te bepalen of deze antistoffen tegen het coronavirus in het bloed aanwezig zijn. Leesmeer.