Facebook komt met onderdeel in app om mythes over corona te ontkrachten

Facebook introduceert in de app een onderdeel genaamd 'Feiten over COVID-19'. Hier worden "veelvoorkomende mythes over de pandemie ontkracht". Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe sectie voor iedereen te zien is.



Het onderdeel komt in het 'Informatiecentrum coronavirus' te staan, dat via de Facebook-instellingen te vinden is. Op deze pagina staan nu verschillende feiten, zoals het aantal besmette personen, het aantal sterfgevallen en het aantal mensen dat is hersteld.



Ook worden op die pagina tips gegeven om jezelf en anderen te beschermen, zoals de maatregel om 1,5 meter afstand van anderen te houden.