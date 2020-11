Reisadvies Aruba weer afgeschaald naar 'geel'

Advies aan Amerikanen: ga niet op reis voor Thanksgiving

Het Center for Disease Control (CDC), het Amerikaanse RIVM, wil niet dat mensen in de Verenigde Staten op reis gaan voor Thanksgiving volgende week.



Het is een 'sterke aanbeveling' en geen verbod. Veel staten kampen de laatste weken met oplopende coronabesmettingen.



In twee weken is het aantal Amerikanen dat vanwege corona in het ziekenhuis ligt verdubbeld. Momenteel liggen bijna 79.000 mensen in de VS in het ziekenhuis vanwege COVID-19.



Thanksgiving en de kerstdagen zijn in de VS traditioneel de drukste periodes voor binnenlandse reizen doordat families bij elkaar komen.