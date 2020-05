Regering kijkt naar Spanje voor heropening land

Rutte: 'Spaans model voor heropening voor Nederland is denkbaar'

Rutte zegt met interesse te kijken naar hoe in Spanje verschillende sectoren stap voor stap weer worden vrijgegeven. "Ik kan me een Spaans model voor Nederland voorstellen", zegt hij. "Maar dan moeten we eerst precies weten hoe het staat met de verspreiding van het virus. Ik vind het wel logisch dat als het moment daar is, dat we zover zijn dat we denken dat we risico's kunnen nemen, je scenario's gaat maken zoals in Spanje wordt gedaan. Dat hebben we met de heropening van scholen al gedaan."



Als na een versoepeling uit de cijfers blijkt dat een maatregel moet worden teruggedraaid, dan moet daar wel ruimte voor zijn, benadrukt de minister-president.



Daarmee komen we aan het einde van de wekelijkse persconferentie van minister-president Mark Rutte.