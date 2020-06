Recordstijging aantal nieuwe besmettingen India

India heeft vandaag bijna zestienduizend nieuwe besmettingen waargenomen: een dagrecord, aldus de Britse krant The Guardian. In de Indiase hoofdstad New Delhi zouden binnen één etmaal meer dan vierduizend ziektegevallen aan het licht zijn gekomen. Het dodental steeg met 465 naar 14.476.



Het leger is ingezet om ziekenhuizen te ondersteunen. Binnen enkele weken moeten twintigduizend extra bedden beschikbaar zijn.



In totaal zijn meer dan 456.000 personen in India besmet, het grootste aantal besmettingen na de Verenigde Staten, Brazilië en Rusland. Het werkelijke aantal is waarschijnlijk veel groter, denken de autoriteiten.