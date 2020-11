Duitsland: oproep om ook bij verkoudheid thuis te blijven

Inwoners van Duitsland zouden ook bij een verkoudheid of griepje thuis moeten blijven in de strijd tegen het coronavirus. De Duitse autoriteiten roepen de bewoners daartoe op.



Volgens regeringsleider Angela Merkel kan dit helpen om extra coronabesmettingen te voorkomen. Ook moeten contacten met anderen zo veel mogelijk worden vermeden.



Het blijft echter bij oproepen, omdat bondskanselier Merkel en de zestien deelstaten niet op één lijn zitten over striktere coronamaatregelen. Tijdens hun overleg maandag was er geen meerderheid voor strengere contactverboden, erkende Merkel. Zij had liever harder ingegrepen.



In Duitsland is al weken een zogenoemde lockdown light van kracht. Horecazaken moesten sluiten, maar scholen mochten open blijven. Volgens Merkel blijft het aantal besmettingen te hoog.