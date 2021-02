Politie deelt bekeuringen uit in te druk park in Nijmegen

De politie in Nijmegen deelt donderdag bekeuringen uit aan mensen die zich niet aan de coronaregels houden in het Kronenburgerpark. De gemeente waarschuwt via sociale media dat de tijd van waarschuwen voorbij is. "En alcohol drinken in het park is altijd verboden", aldus de gemeente.



De afgelopen dagen is het stadspark regelmatig 'leeg geveegd' omdat het er veel te druk was. Woensdag aan het eind van de middag stuurde de politie naar eigen schatting meer dan achthonderd mensen weg. Ook toen er sneeuw lag puilde het park uit.



De politie surveilleert extra in alle stadsparken. In het Kronenburgerpark is een speciale politiepost ingericht. De gemeente constateert donderdagmiddag dat het alweer druk is in dit park en raadt iedereen aan om een ander, rustig plekje op te zoeken.