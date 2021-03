Recordaantal van 115.000 testafspraken op één dag gemaakt

Sinds oktober is er geen mogelijkheid geweest dat maatregelen worden afgeschaald. Nu krijgen we in een korte periode valse hoop, zegt politiek verslaggever Edo van der Goot van NU.nl. Kunnen we niet beter meer sturen op een openingsdatum, zoals ze bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk hebben, op basis van de vaccinatiegraad?



"Ik vind het ook volwassen om tegen Nederland te zeggen dat we het wel degelijk in de hand hebben om Jaap van Dissel (hoofd van het RIVM, red.) te verslaan", zegt Rutte. "Want als over een paar weken de cijfers zich anders ontwikkelen, dan hoop ik van harte te kunnen zeggen dat er wel wat meer kan. We denken dat we richting de zomer een heel eind zijn richting het 'normale leven', maar wat De Jonge ook zegt: we zijn erg afhankelijk van de leveringen van de vaccins. Maar ook daar zitten onzekerheden omheen. We zeggen wat de cijfers zijn zoals we ze krijgen en de politieke besluiten daarop zodat de hele samenleving die besluiten mee kan maken."



De Jonge voegt toe dat het op dit moment moeilijk te zeggen is wanneer de 'openingsdatum', waarop het dagelijks leven weer zo goed als teruggekeerd is naar het oude normaal, gaat zijn. "Maar als we een inschatting maken, gaat dat ergens tussen de periode mei en juni zijn. Maar ook dat is niet met zekerheid te zeggen."