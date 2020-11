Recordaantal positieve tests op Curaçao

Sint-Eustatius versoepelt coronamaatregelen

De overheid op Sint-Eustatius heeft besloten de maatregelen te verzachten. Dat betekent dat er weer bijeenkomsten tot honderd personen mogen worden georganiseerd. Ook is het niet langer verplicht om thuis te werken. Bars en restaurants mogen ook weer tot honderd mensen binnen laten, zolang de bezoekers sociale afstand van 1.5 meter kunnen houden. Sportfaciliteiten zijn ook open voor groepen tot honderd mensen.



Opvallend is verder dat er geen limiet meer is voor kerken. Die mogen net zoveel mensen binnen laten als mogelijk is. In de kerken moet wel sociale afstand worden gehouden. Supermarkten zijn ook weer toegankelijk voor hele gezinnen. Tot woensdag mocht maar één persoon per gezin naar een supermarkt.