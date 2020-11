Recordaantal positieve tests in Duitsland

Twee coronapatiënten op Curaçao en Aruba overleden

Op Curaçao is woensdag een persoon in het CMC-ziekenhuis overleden die was besmet met het coronavirus. Het is de tweede coronadode op het eiland. Ook op Aruba is woensdag een coronapatiënt overleden, waarmee het aantal coronagerelateerde doden naar 39 stijgt.



In maart overleed de eerste coronapatiënt op Curaçao, dat was een Nederlandse toerist. Vorige maand overleed een Bonairiaanse huisarts in het CMC op Curaçao, maar omdat hij voor medische behandeling was ingevlogen, is hij opgenomen in de Bonairiaanse statistieken.



Op Curaçao zijn 277 mensen momenteel positief getest, 722 mensen zijn genezen. In totaal zijn er daarmee meer dan duizend besmettingen geregistreerd. Op Curaçao is er de afgelopen tijd geen sprake van een stijging. Het aantal besmettingen fluctueert rond de 300.



Op Aruba zijn momenteel 166 mensen positief getest op het coronavirus. Het totale aantal positieve tests sinds maart van dit jaar is de 4500 overstegen. Aruba had zo'n twee maanden geleden meer dan 1600 actieve besmettingen.