Recordaantal positieve tests en ziekenhuisopnames in VS

In de Verenigde Staten is de afgelopen 24 uur zowel een recordaantal nieuwe besmettingen als een recordaantal coronapatiënten in de ziekenhuizen vastgesteld. Anthony Fauci, de vooraanstaande immunoloog en autoriteit in de VS op het gebied van het coronavirus, waarschuwt voor een verdere verslechtering van de situatie.



De VS registreerde in het afgelopen etmaal nog eens 201.961 nieuwe gevallen. Volgens de gegevens van de Johns Hopkins University zijn al meer dan 10,2 miljoen mensen positief getest en heeft het coronavirus al bijna 240.000 Amerikanen het leven gekost. Dat maakt de VS het zwaarst getroffen land ter wereld.



The New York Times meldt bovendien dat er momenteel ook een recordaantal van 61.964 personen met het COVID-19-virus in de Amerikaanse ziekenhuizen ligt. Daarmee wordt het eerdere record van opgenomen patiënten van 15 april geëvenaard. Toen waren dat er 59.940.