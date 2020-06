Recordaantal nieuwe besmettingen op de Filipijnen

Hulplijn Rode Kruis nu ook bereikbaar voor mensen die Portugees spreken

De hulplijn van het Rode Kruis is vanaf vandaag ook bereikbaar voor mensen die Portugees spreken. De lijn werd aan het begin van de coronacrisis geopend voor mensen die een luisterend oor, advies of extra hulp hebben. In de afgelopen maanden kwamen bijna 22.000 telefoontjes binnen. Er konden al gesprekken worden gevoerd in onder meer Turks, Arabisch en Chinees.



"Wij zijn er voor die mensen die nog steeds niet of zeer weinig de deur uitgaan, omdat ze niet kunnen of durven", zegt initiatiefnemer Faiza El Khayari. "Gewoon om te praten of misschien even te huilen. Het is heel normaal om je in deze omstandigheden verdrietig of gefrustreerd te voelen. Deze emoties accepteren en uitwisselen, geeft rust. Wij helpen daarbij."