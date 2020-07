Het nieuwe coronaviruszich weer meer in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen week 987 meldingen gekregen over personen die zijn positief zijn getest op het coronavirus. Bij de update van vorige week ging het nog om 534 nieuwe personen.Ook zijn er negentien nieuwe opnames, dat zijn er drie meer dan vorige week. Er zijn deze week zeven mensen overleden, dat is er één meer. "Het nieuwe coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland", zo zegt het RIVM over de cijfers.Verspreid over het land zijn lokale uitbraken. Het gaat hier in de meeste gevallen bijvoorbeeld om leden van hetzelfde huishouden. Ook was er een café in Hillegom dat zorgde voor maar liefst 23 besmettingen die tot dusver zijn bevestigd.