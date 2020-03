Opnieuw dertig mensen overleden in Nederland

In de afgelopen 24 uur zijn dertig mensen in Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus, zo meldt het RIVM. Dat aantal is gelijk aan dat in de update van gisteren. In totaal zijn nu 136 COVID-19-patiënten in ons land overleden. De meeste overleden personen waren tussen de 80 en 84 jaar oud. De jongste overleden persoon was 63 jaar.



Er zijn wel meer Nederlanders positief getest op het virus: 637, ten opzichte van de 534 van gisteren. Het totale aantal positief geteste mensen is nu 3.631, van wie er 836 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Een deel van hen heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten.



De meeste positief geteste personen wonen in de provincie Noord-Brabant: 1.180. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (486), Noord-Holland (461) en Limburg (418).