Recordaantal doden binnen 24 uur in VS

De kapitein van het Amerikaanse vliegdekschip USS Theodore Roosevelt is ontslagen nadat hij kritiek had geuit op de landelijk marine dat ze niet genoeg maatregelen nemen tegen het coronavirus, zo meldt de BBC . Op zijn schip zijn al zeker honderd mensen besmet geraakt met het virus. In een brief aan zijn leidinggevenden vroeg de kapitein vorige week het schip aan te laten meren, zodat de zieken bemanningsleden in quarantaine kunnen worden geplaatst. Toen werd daar geen gehoor aan gegeven. De brief is uitgelekt naar de media, waarschijnlijk door de kapitein zelf. Het schip is inmiddels aangemeerd en de mariniers in quarantaine geplaatst.