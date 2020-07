Recordaantal dagelijkse besmettingen in Brazilië

Brazilië heeft op woensdag 67.860 nieuwe besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Niet eerder heeft het land op één dag zoveel nieuwe coronagevallen erbij gekregen, zo blijkt uit een telling van persbureau Reuters.



Het totaal aantal besmettingen komt daarmee op 2.227.514. Brazilië is na de Verenigde Staten het land met de meeste coronabesmettingen ter wereld.



In heel Latijns-Amerika is het aantal besmettingen inmiddels de 4 miljoen gepasseerd.



In Brazilië zijn woensdag 1.284 doden gemeld die zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19. Het dodental voor het land komt daarmee uit op 82.711.