In landen met veel criminaliteit is een daling van de misdaadcijfers te zien. Dat is het gevolg van de getroffen coronamaatregelen, meldt persbureau AP zaterdag. Deze trend is te zien in onder meer Zuid-Afrika, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten.Zo vonden in Chicago, een van Amerika's gewelddadigste steden, sinds de lockdown 42 procent minder drugsgerelateerde arrestaties plaats dan in dezelfde periode vorig jaar en daalde de misdaad in de stad met 10 procent. In Peru daalden de misdaadcijfers vorige maand zelfs met 84 procent.Tegelijkertijd ontstaan er wereldwijd zorgen over een toename van niet-gemeld huiselijk geweld, kindermisbruik en verwaarlozing doordat veel mensen door alle getroffen coronamaatregelen thuis moeten blijven.