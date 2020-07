Wrakingsverzoek Viruswaanzin afgewezen

De onafhankelijke wrakingskamer heeft het wrakingsverzoek van Viruswaanzin afgewezen. De club vond dat de rechter die hun kort geding over het afschaffen van de 1,5 meter behandelde, vooringenomen was. Zo zou ze onvoldoende kritisch zijn geweest.



"In een kort geding is het de taak van de rechter om de standpunten van partijen helder te krijgen. Daar kan de rechter eventueel vragen over stellen om de vordering goed te kunnen beoordelen. Op basis van wat de wrakingskamer heeft gelezen in het proces-verbaal en heeft gezien op de beelden van de zitting, blijkt niet dat de rechter tijdens het uitvoeren van die taak daarvan is afgeweken", zo luidt het oordeel van de wrakingskamer.



Dit houdt in dat de rechter de zaak weer mag hervatten in de stand waarin die was achtergelaten. Voor het kort geding betekent dat dat de uitspraak ingepland kan gaan worden, gezien de behandeling van de zaak al op z'n einde was gekomen.