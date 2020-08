Radboudumc weigert bezoekers die op reis waren in risicoland

De Verenigde Staten hebben de grens van vijf miljoen besmettingen. Dit blijkt zondag uit de gegevens van de Johns Hopkins University. De VS was al langer koploper wat betreft het aantal besmettingen, gevolgd door Brazilië (3 miljoen besmettingen), India (2 miljoen) en Rusland (885.000). Daarnaast voert het land met ruim 162.000 sterfgevallen ook de lijst met het grootste aantal overleden coronapatiënten aan.New York was in maart het epicentrum van de corona-uitbraak in de VS. In de maanden daarna verspreidde het virus zich in rap tempo over de rest van het land. De in het voorjaar ingevoerde maatregelen werden langzamerhand versoepeld. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal nieuwe besmettingen sinds juni weer sterk toeneemt.