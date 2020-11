Mensenrechtenorganisaties slaan alarm over coronacrisis in Syrië

Mensenrechtenorganisaties slaan alarm over de verspreiding van het coronavirus in Syrië. De autoriteiten in het door burgeroorlog verscheurde land hebben 6.700 positieve tests gemeld, maar het daadwerkelijke aantal patiënten met het virus is vermoedelijk veel groter.



Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat het via "betrouwbare medische bronnen" in regeringsgebied heeft vernomen dat ruim 60.000 besmettingen zijn vastgesteld, bijna tien keer het officiële aantal. Er zijn volgens die informatie meer dan 17.000 mensen hersteld en 3.220 patiënten overleden aan de gevolgen van het virus. De meeste besmettingen en sterfgevallen zijn gemeld in Aleppo, Damascus en Rif Dimashq.



In Syrië wordt al bijna tien jaar zwaar gevochten en dat heeft dramatisch uitgepakt voor de gezondheidszorg. Sommige ziekenhuizen zijn gebombardeerd en veel medische instellingen hebben te maken met tekorten aan personeel, apparatuur of geneesmiddelen. Ook zou maar beperkt worden getest op het virus.



Amnesty International zegt dat ziekenhuizen noodgedwongen patiënten hebben weggestuurd vanwege tekorten aan bedden en apparatuur. Sommige wanhopige mensen zouden "exorbitante bedragen" moeten neertellen om zuurstoftanks en beademingsapparaten te huren. De organisatie zegt dat de Syrische regering het nalaat medisch personeel fatsoenlijk te beschermen en dat ze niet transparant is over de omvang van de uitbraak.



In Syrië woedde jarenlang een bloedig conflict. Inmiddels heeft het leger van president Bashar Al Assad het grootste deel van het land weer in handen. Al Assad ziet de miljoenen Syriërs die naar het buitenland zijn gevlucht graag terugkeren, maar sommige landen vinden het nog te onveilig in Syrië.