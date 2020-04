'Druk op intensive care neemt toe'

Gommers legt uit hoe de capaciteit in de ic is ingericht. Normaal gesproken is er plaats voor 1.150 ic-bedden. In deze fase kunnen de ziekenhuizen de zorg bieden naar de maatstaven van de Nederlandse ic's. "We zitten nu in de tweede fase", zegt Gommers. En dat betekent dat ic-patiënten buiten de ic's worden behandeld, op gewone afdelingen. Ook wordt het uiterste gevraagd van ic-personeel. Waar ic-verpleegkundigen normaal gesproken twee patiënten verzorgen, moeten zij nu drie of soms vier patiënten verzorgen. "Dat geeft spanning. De verpleegkundigen voelen de druk. Zij voelen de stress dat je niet in control bent, dat je fouten maakt waar patiënten komen te overlijden." In deze tweede fase is er maximaal plek voor 2.400 bedden. Zijn er meer nodig, dan komt Nederland in een zwart scenario terecht. "Hoe we dan verder moeten, dat weten we niet", aldus Gommers. Het uitroepen van deze crisissituatie is een besluit dat de minister moet nemen.