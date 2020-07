Provincie Antwerpen stelt avondklok in

Vier personen in West-Brabant hebben een verkeerde uitslag van een coronatest ontvangen. Dat meldt Omroep Brabant maandag. De mensen waren getest bij de teststraat nabij het stadion van voetbalclub NAC in Breda. Twee mensen bleken uiteindelijk besmet te zijn met het coronavirus, terwijl zij een negatieve uitslag ontvingen. Bij de andere twee personen was het omgekeerd.