Protesten in Jordanië na doden door zuurstofgebrek bij ziekenhuis

In Jordanië zijn op verschillende plekken honderden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de coronamaatregelen van de overheid. Dat gebeurde een dag nadat een staatsziekenhuis in de stad Salt zonder zuurstof kwam te zitten, waardoor minstens zes coronapatiënten om het leven kwamen. In de stad Irbid gingen vooral jonge demonstranten de straat op, tegen de avondklok in. Zij riepen: "Weg met de overheid. We zijn niet bang voor het coronavirus".



Premier Bisher Al Khasawneh heeft de gezondheidsminister ontslagen en zei dat hij volledige verantwoordelijkheid droeg voor de dood van zes coronapatiënten in Salt. De autoriteiten hebben zaterdagavond het hoofd van het ziekenhuis opgepakt. Mogelijk zijn nog eens drie sterfgevallen gerelateerd aan het gebrek aan zuurstof.