Nog vijftien Belgen testen positief op Zuid-Afrikaanse coronavariant

In de Belgische stad Oostende zijn vijftien mensen positief getest op de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus, zo meldt burgemeester Bart Tommelein. In de Belgische kustplaats was eerder ook de eerste besmetting van deze variant in het land.



Van nog eens 22 andere vastgestelde besmettingen in een zorgcentrum wordt gevreesd dat deze ook van dezelfde variant zijn, meldt Het Nieuwsblad.



Vrijdag nam de Belgische regering al drastische maatregelen om de verspreiding van het coronavirus en vooral de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten tegen te gaan. België verbiedt vanaf 27 januari recreatieve en toeristische reizen naar het buitenland voor zijn eigen inwoners. De maatregel duurt zeker tot 1 maart.



Vanaf maandag moeten reizigers die uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika of Zuid-Amerika voor 'essentiële zaken' het land in komen bij aankomst tien dagen in quarantaine, met een verplichte zogeheten PCR-test op de eerste en nog een op de zevende dag. "We weten dat in die landen de besmettelijke varianten van het coronavirus aanwezig zijn", aldus premier Alexander De Croo.