KLM, Transavia en Tui adviseren Nederlanders in Barcelona en Nederlanders die een reis naar Barcelona geboekt hebben om berichten van de overheid en hun reisorganisatie in de gaten te houden. Gisteren pastte Nederland het reisadvies naar de stad aan van geel naar oranje (alle noodzakelijke reizen).Transavia meldt aan NU.nl dat het niet duidelijk is hoeveel Nederlanders op dit moment in Barcelona zitten, onder meer omdat passagiers niet altijd op dezelfde manier terugreizen. Naar schatting kunnen er op dit moment zeker tweeduizend Nederlanders in de stad verblijven. Transavia adviseert reizigers om Nederlandwereldwijd.nl te raadplegen.TUI meldt dat er op dit moment vijf Nederlanders via de reisorganisatie in Barcelona zijn. Zij vliegen terug op hun oorspronkelijke terugreisdatum. Ook Nederlanders die niet in de stad verblijven, maar wel via Barcelona naar huis vliegen, hoeven niet eerder naar huis. Wel brengt TUI geen nieuwe reizigers naar de stad zolang kleurcode oranje geldt.